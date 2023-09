Prendre soin de ses cheveux après l'été

Rien de mieux que la plage pour recharger ses batteries et afficher l'allure radieuse du retour des vacances, avec un teint hâlé et des longueurs subtilement dorées. Toutefois, si un peu de soleil nous fait le plus grand bien au moral et booste notre séduction, l'overdose d'UV se révèle hautement néfaste pour notre peau, mais aussi pour nos crinières. Décoloration, sécheresse, fourches, pellicules et frisottis sont le lot de beaucoup d'entre nous. On vous donne nos astuces pour protéger et régénérer votre chevelure cet été.



UV, CHLORE, SEL... ATTENTION LES DÉGÂTS !



Avant de vous mettre à bronzer sur la plage, vous enduisez généreusement votre corps et votre visage d'une crème avec un indice de protection solaire (SPF) élevé afin de protéger votre peau des méfaits des UV. Un excellent réflexe pour se prémunir des cancers et du vieillissement cutané… Mais avez-vous pensé à vos cheveux ?



S'ils ne sont pas aussi sensibles que notre épiderme et qu'une petite exposition peut même leur être bénéfique, en favorisant la synthèse de la vitamine D et la circulation sanguine au niveau du cuir chevelu, ce qui booste leur pousse, eux aussi peuvent pâtir des rayons du soleil en cas d'excès. Sous l'effet des ultraviolets, les radicaux libres prolifèrent et détériorent, ainsi les protéines qui composent les cheveux, en particulier le collagène péri-folliculaire ainsi que la kératine qui constitue la couche externe de la tige capillaire. Ces dégâts structurels rendent la fibre poreuse, et celle-ci n'est alors plus en mesure de retenir son hydratation naturelle. Voilà pourquoi, à la fin de l'été, nous nous retrouvons parfois avec une crinière sèche et cassante, aussi rêche que de la paille !



Sachez également que vos sessions de baignade ne sont pas sans conséquence sur la santé de votre chevelure. En effet, le sel contenu dans l'eau de mer est hautement corrosif, ce qui assèche et fragilise le cheveu, tandis que les éléments chimiques du chlore peuvent faire virer les pigments de vos colorations, qui auront tendance à prendre une teinte tirant sur le vert.

RÉPARER LES DÉGÂTS



Si, malgré toutes ces précautions, votre chevelure a subi des dommages au cours de la saison estivale, un traitement de fond s'impose. En premier lieu, rendez-vous chez le coiffeur pour couper les pointes abîmées afin de vous débarrasser des fourches. Pour le shampooing, privilégiez les formules très douces, sans sulfates, afin de ne pas trop décaper la fibre déjà soumise à rude épreuve au cours des dernières semaines. Vous pouvez par exemple utiliser des shampooings et masques après-soleil. Une à deux fois par semaine, appliquez un soin à base de kératine pour reconstituer la structure capillaire.

Si votre couleur a viré et affiche des reflets verts ou cuivrés, faites fondre deux à trois cachets d'aspirine dans un litre d'eau et laissez poser le mélange pendant environ une heure avant de rincer, pour retrouver une teinte neutre. Enfin, évitez autant que possible la chaleur (sèche-cheveux, fer à lisser, plaques) et les traitements chimiques (permanente, coloration, défrisage) afin de ne pas malmener encore davantage des cheveux déjà fragilisés et qui risqueraient fortement de casser.