La chapelle de Cruzille ouvre ses portes pour les Journées du Patrimoine

La Chapelle de Cruzille est classée Monument Historique depuis le 20 février 2001. Elle appartient à la Ville de Châtenoy-le-Royal depuis le 9 janvier 2003 grâce à la générosité de Monsieur et Madame Guenot.

Ce bâtiment, d'aspect extérieur très modeste renferme, une superbe décoration en stuc, de style Louis XIV : murs et plafonds sont garnis de corniches, de pilastres, de statues et de colonnes très sculptées. Le contraste entre les murailles austères et la richesse intérieure est saisissant.

L'Association des Amis de la Chapelle de Cruzille a eu pour objet de concourir à la restauration, à la mise en valeur et dorénavant à l'entretien de ce monument, qu'elle se propose de faire connaître dans le cadre des Journées du Patrimoine :

- le samedi 16 septembre de 14h à 19h et le dimanche 17 septembre 2023 de 15h à 18h.

La Chapelle de Cruzille se situe sur la commune de Châtenoy le Royal. Elle est située sur le Chemin de la Forêt, Pour y accéder il faut emprunter la rue de Cruzille à partir de l'avenue du Général De Gaulle.

JC Reynaud