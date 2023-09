Marche ce samedi contre le racisme et pour la justice sociale à Chalon

A CHALON RV 10H30 PLACE DE BEAUNE (devant Monoprix)



145 organisations associatives, syndicales, politiques, comités de quartiers populaires et collectifs de victimes de violences policières appellent à l'organisation de Marches contre le racisme et contre les violences policières, pour la convergence des justices antiraciste, sociale, écologique et féministe, et pour que cessent les politiques sécuritaires et anti sociales.



La crise démocratique, sociale, politique que nous traversons est très grave.

C'est un cadre inédit : une centaine de marches sont déjà organisées partout en France. Dans le département de Saône et Loire, la marche se déroulera à Chalon

Les premiers signataires :

Ligue des Droits de l’Homme Chalon et Macon, France insoumise 71, PCF Grand Chalon, EELV 71, Libre Pensée 71, UL CGT 71 Chalon et Autun, FSU 71, NPA 71, MNL 71, POI 71, Comité local Chalon des Soulèvements de la Terre, Collectif Chalon Solidarité Migrants