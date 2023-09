La saison de l'Espace des Arts reprend avec 'Phasmes'

Deux formidables acrobates-danseurs racontent la métamorphose du phasme, cet étrange insecte qui ressemble à une branche, une feuille ou une tige. Empruntant à l’animal, au minéral comme au végétal, cette chimère va muter, se déployer, interagir avec son environnement. Dans un décor épuré, sur une ronde de feuilles mortes qui se disséminent au gré des mouvements, les artistes font naître des figures abs- traites et évocatrices en composant au sol comme en plein vol un duo de chair et d’âme.

Entre cirque et danse, leur corps-à-corps d’une grande force visuelle donne à voir la beauté brute du monde à travers une danse sensuelle et physique. Cette mutation animale laisse une trace du passage des deux corps qui modifie curieusement l’espace de jeu. Convié à épier cette intimité, le public est surpris par de furtives apparitions. Un voyage circassien et dansé merveilleux, où s’entrecroisent rêve et réalité.

Texte et visuel : Service Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Cie Libertivore