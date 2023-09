VIVA FACTORY - Place de Beaune, l'interrogation est de rigueur ..

Il faut regarder du côté du Grand Chalon pour comprendre le sens de l'installation des dômes sur l'une des places majeures du centre-ville de Chalon. D'ailleurs, venez directement samedi matin à 11h, pour comprendre tout le sens de l'opération. L'entrée est gratuite. Bien plus qu'un rendez-vous de l'emploi, Viva Factory va parler industrie, digitalisation de l'industrie et intelligence artificielle avec de très nombreuses démonstrations. Faire comprendre la richesse du tissu industriel chalonnais, et plus largement celui de la Saône et Loire, montrer que l'industrie est pourvoyeuse d'emplois, c'est l'enjeu de cette première à Chalon. Pour tout savoir sur Viva Factory.

L.G