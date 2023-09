Le programme de la Paulée 2023 dévoilé et le photoreportage info-chalon.com !

Mardi 19 septembre 2023, à partir de 19 heures, se déroulait Parc Georges Nouelle (parking de la Maison des Vins) à Chalon-sur-Saône, l’inauguration de la réhabilitation du Théâtre de verdure. Une réhabilitation qui a été réalisée dans le cadre du dispositif participatif ‘A vous d’inventer la ville’ et qui permettra à l’avenir de pouvoir accueillir de nouveaux événements.

Une cérémonie qui se déroulait en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Françoise Chainard, 8e adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, 11e adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, des Conseillères Municipales Véronique Avon, Déléguée à l’animation commerciale, Isabel Paulo, Déléguée aux actions en direction des jeunes, Dominique Rougeron, Déléguée aux personnes âgées et à l’accompagnement du handicap, des conseillers et conseillères municipaux chargée de Mission, Laurence Friez, Chargée du lien social et de l’insertion dans les quartiers de l’Ouest chalonnais, Emmanuelle Dupuit – Pinto, Chargée du renforcement de la brigade « Ville Propre », Paul Thébault, Chargé du suivi des délégations de service public et de la commission de sécurité, Serge Rosinoff, Chargé de la mémoire et du monde patriotique, Monique Brédoire, Chargé du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, Alexis Leschelet, chalonnais porteur du projet de la demande de la réhabilitation du Théâtre de Verdure…

Une inauguration qui commençait par la traditionnelle cérémonie du coupage de ruban !

Extraits des discours prononcés :

Gilles Platret : « Comme vous le savez, on est réunis ce soir parce que c’est l’aboutissement d’un des 13 projets portés par le dispositif ‘A vous d’inventer la ville’. L’idée est très simple : permettre aux habitants dans leur environnement de pouvoir nous faire des propositions d' améliorations au quotidien et d’aménagements. On a vu arriver un projet de rénovation du Théâtre de verdure et il a été élu par les habitants. Le principe, c’est qu’il y ait une étude préalable par les services de la ville, une étude technique et qu’à la suite de cela si c’est possible ensuite, c’est le public qui décide s’il veut le voir réaliser. Ce projet a gagné ; il a gagné sans surprise parce qu’il y a très longtemps, il y a 10 ans, il y avait eu des demandes de renaissance de ce Théâtre de verdure. Alors le coût de réalisation de la rénovation fait l’objet d’un investissement à hauteur de 40 400 euros suite au nettoyage du site, peintures, travaux, équipement, voilage d’ouvrage... […] Ce projet a donc gagné et je laisse son porteur Alexis vous dire quelques mots et pourquoi il y a pensé et finalement pourquoi il pense que cela peut-être une bonne chose pour le quartier. Je vous remercie ! ».

Alexis Leschelet : « Bonsoir à tous et merci Monsieur le Maire pour l’invitation. Ce projet en fait je l’ai pensé en 2021 et j’avais d’ailleurs dit à des amis que je pensais le présenter à la Mairie de Chalon-sur-Saône. Déjà, ce projet est venu de ma mère qui quand elle était jeune, me disait qu’elle venait voir ici des chanteurs tels que Mike Brant… Depuis que je suis né, c'est-à-dire dans les années 90, cela fait 25 ans que je voyais ce Théâtre de verdure à l’abandon et je me demandais pourquoi l’on ne venait-on pas mettre un tel espace à jour, et que l’on inviterait pas à nouveau des chanteurs où que l’on fasse de nouvelles activités. Grâce à ce dispositif, ‘A vous d’inventer la ville’, ce projet a pu voir le jour et je remercie tous les chalonnais d’avoir choisi ce projet pour la zone centre ville. Merci beaucoup ! ».

Les animations musicales :

Avec Lyly and Co (19h),

Arcadanse (20h)

S’en suivait un Verre de l’amitié avec la Maison des Vins partenaire de l’événement

