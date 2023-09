AVIS DE DECES - Madame Germaine DEMOULIN née PEULSON

CHÂTENOY-EN-BRESSE



Nicole et Joseph ANTONA,

Chantal MORAIN et Jean-Paul THIBAUDET,

ses filles et leurs conjoints ;

Christophe MORAIN,

son petit-fils ;

Jean-François PEULSON,

son neveu,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Germaine DEMOULIN

née PEULSON

survenu le 19 septembre 2023,

à l'âge de 102 ans.

Ses obsèques seront célébrées samedi 23 septembre, à 15 heures, en l'église de Saint-Marcel.

Cet avis tient lieu de faire-part

et de remerciements.

La famille rappelle à votre souvenir son époux,

Lucien

décédé en 1989.