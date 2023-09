‌L’école de rugby de Givry-Cheilly a repris du service

La semaine après le départ de la coupe du monde et du forum des associations de Givry, une quinzaine d’enfants sont venus faire un essai. Intégrés à l'effectif déjà en place, cela fait environ une quarantaine d’enfants des babys aux U12.

Le club propose du rugby pour les enfants de 6 à 11 ans le mardi soir de 17h30 à 19h, et pour les enfants de 3 à 5 ans le mardi soir également du 18h à 19h.

Il manque quelques joueurs pour espérer faire des équipes complètes dans toutes les catégories, mais en U8 et U10 cela paraît réalisable.

Tous les enfants sont les bienvenus pour un faire un essai !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Margot au 07-82-25-11-35 ou Valérie au 06-15-83-32-14.