AVIS DE DECES - Monsieur Luc MONTANGERAND

LUX - BUXY - CHALON-SUR-SAÔNE



Nicole MONTANGERAND, sa maman ;

Joëlle et Michel RENDINA ;

Olivier MONTANGERAND et Nolween ;

David, Lise, Zoé, son neveu et ses nièces ;

Hubert et Andrée VOLAND ;

et toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Luc MONTANGERAND



survenu le 15 septembre 2023,

à l'âge de 67 ans.

La cérémonie civile sera célébrée lundi 25 septembre 2023, à 13h15, au crématorium de Crissey.

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.