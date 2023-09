Conservatoire du Grand Chalon : ‘Le Grand 8’, une saison renversante !

Valse des Chiffres

Rappelez-vous, ‘La saison de l’Auditorium’ a été rebaptisée ‘La saison du Grand 8’ en raison d’un changement opéré cette année : la reprise de gestion du Théâtre Piccolo. Ainsi, l’Auditorium situé 1, rue Messiaen, le Théâtre Piccolo au 34 rue aux Fèvres, 1 + (3 + 4) = 8.

« La nouvelle circulation entre les deux scènes symbolisée par les 2 aplats du 8, augure d’une scène active et ouverte pour l’ensemble de la population, quels qu’en soient les goûts et les âges », écrit Sébastien Martin, President du Grand Chalon dans le livret présentant cette saison 2023/2024.

Il y a donc là une vraie volonté d’associer les deux salles. Lors de la présentation à la presse, Robert Llorca, Directeur du Conservatoire du Grand Chalon à Rayonnement Régional, souhaite que cette nouvelle saison puisse « apporter du bonheur, faire plaisir, faire peur, surprendre, bousculer. […] Toute l’équipe s’est mobilisée autour d’un nouveau nom, d’un nouveau graphisme et d’une programmation profondément repensée ».

Rock, décalée, scintillante

Voici les trois mots qui donnent le ton à cette nouvelle programmation dont Marion Schrotzenberger est la Directrice artistique. D’ailleurs, le concert d’ouverture programmé vendredi 15 septembre pour la présentation de saison au public a remporté un vif succès. En effet, le duo ‘Sages comme des images’, accompagné de deux musiciens, a séduit les spectateurs venus très nombreux pour l’occasion.

Pour cette nouvelle saison, la programmation musicale est très éclectique et laissera la place à un temps fort électroacoustique également. Les partenariats avec les autres salles de concert et l’Espace des Arts se poursuivent, le ‘Haut du panier, le spectacle-apéro en fin de marché’ proposé certains dimanche connaissent d’ores et déjà un immense succès en terme de réservation et les ‘Cafés gourmands’ (1 spectacle de 30 min + 1 plat du jour = 1 café gourmand offert) mis en place avec le Bistrot des artistes vous proposent 3 rendez-vous à ne pas manquer dont l’un d’entre eux avec Olivier Py. Enfin, les ‘Grands plus’ accueilleront également 3 rendez-vous artistiques portés par des enseignants et/ou élèves du Conservatoire.

Le Grand 8, c’est renversant !

‘Le Grand 8’, la saison du Conservatoire, c’est aussi : 5 propositions théâtre dont la toute première ‘ Histoire intime d’Eléphant Man’ est un seul en scène avec Fantazio qui vous invite dans une mise en scène très intimiste, 6 propositions artistiques dansées « qui placent la représentation du corps au coeur de leur projet », 3 spectacles pour les tout-petits, à voir en famille et deux temps forts, La ‘Nuit des Conservatoires’ et la ‘Semaine de la Danse’.

Découvrez la saison en détail : https://conservatoire.legrandchalon.fr/

SBR, photo conférence de presse - Photos additionnelles transmises par le Service Communication Conservatoire du Grand Chalon, crédits photos : Gilbert Perrot