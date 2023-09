Conservatoire du Grand Chalon : 1er spectacle de la Saison avec un seul en scène fascinant 'Histoire intime d'Elephant Man'

Fantazio, poète engagé et perpétuel improvisateur philosophe ouvre les portes de l’introspection avec humour, mais pas seulement. Sur scène, il explore ses rêves dans un feu d’artifice d’idées et de réflexions à tiroirs. Il taille un costume sur mesure à la folie ordinaire. Avec cette Histoire intime d’Elephant Man, Fantazio revient à une forme solitaire, comme quand il ne se sentait ni musicien, ni chanteur, ni performeur et qu’il voulait simplement surgir là où la vie le menait.

« Ce monologue, dit-il, traduit les voix multiples qui m’ont nourri, m’encombrent, m’empêchent de dormir et débordent des parois de la peau. »

L’homme éléphant, ses formes béantes, la mort d’une mère à l’accent argentin : tout cela remonte à la surface. Il se jure que pendant des années, il se déformera comme une tâche d’huile, il choisira l’inconfort, mutera aux saisons des situations infinies de vie qui l’avalent, jusqu’à épuisement.

Après 13 ans de silence et un film avec son père, Je reviens dans cinq minutes, est en marche un album (entre The Cramps, Ennio Morricone et Apollinaire). Sortie prévue automne 2023, réalisé par Sarah Murcia et Fantazio, avec Yurie Hu et Francesco Pastacaldi, avec la participation de Rose-Marie Standley, Élise Caron, Emiko Oka, Antonin-Tri Hoang.

Post scriptum :

1er spectacle de la Saison avec un seul en scène fascinant. Fantazio est un être à part et porte au plateau l'éloge de la différence. Il parle de lui pour faire de la place aux autres, ne s’embarrasse pas des conventions et de l'attendu. Fantazio est un cyclone de la pensée.

JEUDI 05 OCTOBRE 2023 À 19H - AUDITORIUM

