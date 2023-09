Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : 'MUSIC-HALL COLETTE'

Des pantomimes légères du Moulin Rouge à l’Académie Goncourt. Du journalisme à la création d’un salon de beauté. De ses liaisons scandaleuses aux obsèques nationales, Colette était une figure complexe et moderne. Afin de dresser un aller/retour entre la vie de femmes d’hier et d’aujourd’hui, la jeune artiste Cléo Sénia seule en scène joue, chante, danse et manie l’art de l’effeuillage pour se questionner et s’émanciper à travers la figure de Colette. Cette narration en miroir ouvre la réflexion sur les codes actuels du féminisme, de la nudité et de la liberté après plus d’un siècle de combat. Ont-ils évolué ou persisté ? Léna Bréban met en scène ce spectacle musical et théâtral insolite et finement ciselé dans un décor mobile aux multiples facettes qui évoque avec ravissement les deux époques. Cette représentation ludique et sensuelle est une ode réjouissante à la liberté et à la splendeur des mots.

MAR 26 SEP 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

MER 27 SEP 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

VEN 29 SEP 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

SAM 30 SEP 2023 — 17h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

MER 4 OCT 2023 — 20h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

SAM 7 OCT 2023 — 17h ESPACE DES ARTS | PETIT ESPACE

Les plus / GARDERIE ÉPHÉMÈRE !

Un service de garderie est proposé pour ce spectacle, pour la représentation du 29 septembre. (Renseignements, tarif et réservation : https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/productions-tournees-1/productions-tournees-2/colette-cleo-senia-lena-breban)

Un spectacle en après-midi, ça vous dit ?

S'il reste quelques places aux séances scolaires, celles-ci peuvent être ouvertes au tout public. Renseignez-vous ! (Renseignements, tarif et réservation : Tél. 03 85 42 52 12 / Dates des séances : JEU 28 SEP 2023 à 14h30 ; MAR 3 OCT 2023 à 14h30 ; JEU 5 OCT 2023 à 14h30 ; VEN 6 OCT 2023 à 14h30 ).

Renseignements / tarif / Réservation : https://www.espace-des-arts.com/lespace-des-arts/productions-tournees-1/productions-tournees-2/colette-cleo-senia-lena-breban

Texte et visuel : Service Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Shoikan's-Photography