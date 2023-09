Les adjoints et les conseillers municipaux de Fragnes La Loyère se sont réunis ce mercredi 27 septembre pour entériner le ou les rôles de chacun.

Un conseil classique après la mise en place du nouveau maire avec la fixation de l’enveloppe indemnitaire des adjoints et conseillers municipaux (à noter qu’à Fragnes La Loyère, tous les élus touchent une indemnité), les délégations consenties au maire, la désignation des membres qui vont siéger au conseil d’administration du CCAS, les commissions communales et communautaires...

Rencontre avec les 5 adjoints pour connaitre leurs motivations :

Emilie Legrand, 1ère adjointe en charge du CCAS : « Laurence m’a demandé si j’acceptais ce poste. Comme depuis 2016, j’étais conseillère déléguée et que j’avais beaucoup appris sur le fonctionnement d’un conseil, j’ai eu envie de m’investir encore plus. »

Laurent Grisard, 2ème adjoint aux finances : « Je participe déjà beaucoup à la vie de la commune, je suis toujours présent pour aider et je vais apporter mes compétences comme adjoint aux finances. »

Patricia Roesler, 3ème adjointe en charge du scolaire : « Je suis dans la continuité du précédent mandat et je veux finir ce que j’avais commencé à mettre en place. »

Sébastien Waeterloot, 4ème adjoint au tourisme/informatique: « Je suis un adjoint qui continue, j’étais déjà en poste, je vais m’occuper de l’informatique mais pas que de ça. »

Sandrine Larochette, 5ème adjointe : « Je faisais partie de l’équipe sous l’ancien mandat et cette fois, j’ai voulu m’investir et en faire plus pour les citoyens. »

Chaque adjoint est en charge de différentes commissions, pour se faire il est aidé d’un ou plusieurs autres élus. Toutes les commissions et délégations étaient en place en fin de séance du conseil municipal.

C.Cléaux