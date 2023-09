David Mayingila a été élu président de la Diaspora Africaine de Bourgogne Franche-Comté

Dimanche 24 septembre 2023, la Diaspora Africaine de Bourgogne Franche-Comté (DABFC) a procédé à l'élection de son nouveau président avec deux candidats en lice, 240 membres venus de toute la région se sont rendues aux urnes.

Et c'est David Mayingila qui a été élu président de l'association.

Originaire de République Démocratique du Congo (RDC), ce dernier a obtenu 127 voix sur les 240 suffrages exprimés, soit 52,91% des votes, lors de ce scrutin visant à trouver un successeur à Guy Tibé. Il n'avait qu'un seul candidat en face de lui, le Centrafricain Patrick Oungaina, qui a récolté 111 voix (46,25%). On compte également 2 bulletins nuls.

Voici le message du nouveau président :

«Mesdames, messieurs,

C'est avec une très grande émotion que j'endosse aujourd’hui cet habit du président de votre association Diaspora Africaine de Bourgogne Franche-Comté.

Je tenais avant toute chose à remercier l'ensemble des Africains de Chalon-sur-Saône et de la région qui se sont massivement déplacés pour voter, démontrant ainsi leur intérêt pour notre association et faisant ainsi vivre la démocratie dans notre région.

Merci aussi au groupe de Se ya Nzete* de Chalon-sur-Saône et à toutes celles et ceux, qui ont œuvré pour mieux me faire connaître, qui ont cru en mon programme, qui m'ont adressé des témoignages de sympathie et d'encouragements pendant cette campagne.

Je n'oublierais pas pour autant tous ceux qui ont fait un autre choix.

Je serai le président de toutes et tous, dans un esprit de respect, d'écoute et de tolérance.

Je remercie également l'autre candidat pour cette campagne électorale globalement respectueuse. Sans opposition, il n'y a pas de démocratie. Nous accueillons donc au sein du Conseil d'administration des représentants de sa liste et c'est très bien ainsi. Nous garantirons, leur droit d'expression, le mieux vivre ensemble commence aussi par le respect de chacun.

Aujourd’hui, une page se tourne et je tiens à saluer le travail accompli par le président Guy Tibe et son bureaux au cours des 5 ans qu’il a consacrés à la Diaspora. Cet investissement mérite notre considération et notre respect. Aussi permets-moi, Guy Tibe, une nouvelle fois de te remercier et de te souhaiter un repos heureux et bien mérité.

Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien. Nous répondrons au quotidien, aux attentes des membres de la Diaspora, et mon bureau et moi mettrons toute notre énergie et notre détermination pour mener à bien les projets indispensables aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif : l'intérêt général.

Et je terminerai en disant que la confiance des membres de la Diaspora Africaine Bourgogne Franche-Comté se mérite mais surtout qu'elle se respecte.

Merci à tous.

David Mayingila - Président»

Son mandat ne prendra effet qu'une fois que l'ancien bureau aura fait son bilan. Celui-ci présentera alors le nouveau bureau.

* Assis sous l'arbre en lingala.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati