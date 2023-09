Dimanche à Gueugnon : Portes ouvertes de la SPA

Le Refuge Annie Claude Miniau de Gueugnon ne baisse jamais les bras pour faire découvrir au plus grand nombre ses protégés.

« N’achetez pas un animal. Adoptez-le et stérilisez-le ! »

Ces mots de la romancière Valérie Perrin, marraine du refuge de Gueugnon, sont à répéter comme un mantra.

Ce dimanche, de 10 h à 17 h, les portes ouvertes seront l’occasion de venir rencontrer les chiens, chats, chatons, tous orphelins de maîtres.

On vous attend, ils vous attendent.

Et, comme à chaque fois, la journée sera chaleureuse et pleine d’animations. L’enjeu vaut tous les efforts de Maud et son équipe : que quelques-uns, parmi ces orphelins, retrouvent un foyer aimant et responsable.

L’adoption est souvent le début de belles et longues histoires.

Par Nathalie DUNAND

nathalie.infochalon@gmail.com

Dimanche 1er octobre, de 10 h à 17 h

Portes ouvertes du Refuge Annie Claude Miniau/ADPA

3, rue de Rigny – Terre des Mottes – Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45 et 06 69 23 59 37

Mail : refugeadpagueugnon71@gmail.com

Site : https://www.adpa-refuge.annieclaudeminiau.fr/

Facebook : ADPA