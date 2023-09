FOIRE DE CHALON - L'Union des boulangers de Saône et Loire présente pour promouvoir son savoir-faire

Ils sont de retour et on ne peut que s'en réjouir.

L'Union des boulangers de Saône et Loire est présente jusqu'au 8 octobre sur la foire de Chalon. Production et cuisson sur place ! N'hésitez pas à aller à leur rencontre pour évoquer le quotidien de nos boulangers. Ils se feront un plaisir de tout vous expliquer. Cerise sur le gâteau, le lundi 2 octobre, les boulangers de Saône et Loire seront à l'honneur la journée avec la présence de trois Meilleurs Ouvriers de France, et surtout l'organisation d'un concours de la meilleure baguette. Le jury se penchera sur les baguettes et brioches présentées au concours. La remise des prix est fixée à 17H.