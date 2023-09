TOURISME - Un pré-bilan en Saône et Loire avec de réelles satisfactions

Même si il faudra attendre encore un peu pour bilan officiel de la saison touristique 2023, une première enquête menée par la Mission Tourisme du département de Saône et Loire lève une première tendance. Et le Président Accary s'en félicite.

C'est à Givry que le rendez-vous était donné pour ce point d'étape de la saison touristique 2023. André Accary et sa vice-présidente en charge du tourisme et de l'attractivité territoriale, Elisabeth Roblot, n'ont pas attendu que les chiffres soient officialisés pour donner une première tendance au beau fixe. Bien sûr l'année 2023 n'a rien à voir avec l'année 2022 qui était juste hors de tout sens commun, compte tenu de l'après crise sanitaire et du besoin de vert par les touristes.

Malgré cela, les chiffres sont au beau fixe en Saône et Loire. "Le travail paye" s'est félicité André Accary, en présence des opérateurs privés du tourisme départemental. Et ce ne sont pas les professionnels que sont Marine Chaplin, adjointe à l'acrobranche de Givry, David Renard - propriétaire des chambres d'hôtes Moulin Renaudiots à Autun ou Jérôme Limonet - gérant d'Activinum à Givry, qui sont venus dire le contraire. A tour de rôle, les uns et les autres ont tenu à saluer le travail réalisé par la Mission Tourisme du département de Saône et Loire, et notamment la réactivité et l'hyperproximité des équipes au profit des professionnels du territoire.

André Accary et Elisabeth Roblot ont rappelé les opérations de communication à la télévision, dans le métro parisien, sur les salons de professionnels, les partenariats avec de nombreux médias, réalisées au cours de ces derniers mois. Des opérations qui seront renouvelées et densifiées, avec toujours la ferme volonté "qu'on parle de la Saône et Loire". Sur la question du Tour de France, le Président du département a renouvelé ses intentions de renouveler le partenariat à la société du Tour de France, "c'est l'un des plus grands événements sportifs dans le monde, 183 pays diffusent les images. On aurait bien tort de s'en priver".

+ 6,1 % de fréquentation en Saône et Loire par rapport à l'été 2022

Même si les chiffres sont à prendre avec prudence, le nombre de nuitées en Saône et Loire est à la hausse. La durée de séjour moyenne des touristes est passée à 2,24 jours. "L'ambition est d'être à 3 jours d'ici la fin du mandat" a réitéré Elisabeth Roblot. Une très légère progression par rapport à l'année précédente mais l'essentiel est là en terme de dynamique. Le mois de juillet a été particulièrement dynamique en Saône et Loire avec un + 8,3 % alors qu'en août, tous les professionnels ont enregistré une contraction mais si on reste à + 4 % des nuitées par rapport à 2022.

Entre la canicule et les intempéries... le tourisme est hyperdépendant de facteurs naturels

C'est sans doute Marine Chaplin, adjointe à l'Acrobranche de Givry qui aura été la plus claire dans le déroulé de la saison touristique. "Notre activité repose essentiellement sur deux périodes charnières, et les trois premières semaines d'août sont centrales. Entre une semaine avec une météo maussade et deux semaines caniculaires avec une vigilance orange déconseillant les activités sportives extérieures", chacun aura bien compris la complexité d'une telle gestion.

L'enquête menée notamment par Orange Flux Vision Tourisme révèle la satisfaction à 70 % des professionnels du tourisme en Saône et Loire. Côté étrangers, là aussi, la Saône et Loire tire son épingle du jeu, avec une clientèle à la recherche de territoires dont les éco-systèmes sont encore protégés par l'activité humaine. Ainsi par rapport à 2022, les Allemands affichent + 20,8 % , les Suisses et Hollandais à + 10%. Les Français ne sont pas à la traîne non plus dans leur affection vis à vis de la Saône et Loire avec un + 6%.

Le vélo dynamise l'intérêt pour la Saône et Loire

Ce n'est pas Françoise Vaillant, conseillère départementale du Chalonnais et grande adepte de la pratique du deux roues, qui a arpenté cet été, les kilomètres départementaux qui contredira cet état de fait. La Saône et Loire plait pour les pratiquants des deux roues, à point de devenir la deuxième raison après la découverte de notre patrimoine.

Seul bémol à ce bilan bien sympathique, c'est la contraction des dépenses des touristes. Les premiers retours laissant entendre des dépenses moins importantes qu'en 2022. L'inflation n'étant évidemment pas étrangère à cette situation.

Une arrière-saison qui se poursuit

L'été caniculaire qui semble vouloir se poursuivre, avec de nouveaux records de température qui vont tomber pour des mois de septembre ou octobre, permet aussi d'engranger des réservations au beau fixe sur l'arrière-saison en Saône et Loire. + 17 % en septembre pour les locations, + 11 % en octobre d'après les premiers taux d'occupation et déjà un +2 % en novembre.

Laurent Guillaumé