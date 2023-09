Des températures estivales au moins jusqu'au 10 octobre en Saône et Loire

Entre la fraîcheur matinale et les températures très estivales de l'après-midi, on ne sait plus où donner de la tête pour ce début d'automne. La Saône et Loire n'échappe pas à la situation avec des maximales qui vont s'envoler jusqu'à lundi. Localement, les températures pourront atteindre les 30°c. Une situation quasi inédite pour un mois d'octobre. Même si un radoucissement est attendu à partir de mardi, il ne devrait être que de courte durée, puisque les services de météorologie nationale, prévoit une nouvelle phase, au moins jusqu'au 10 octobre.

Pour le moment, même si le ciel peut paraître voilé à certains moments de la journée, aucune averse à l'horizon n'est avancée.