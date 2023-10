Amicale Laïque Chagny Basket : très bon départ en championnat pour les féminines

Et on peut dire que les chagnotines se sont montrées solides puisque les trois équipes ont performé et se sont imposés.

Dans un premier temps, ce sont les U13 qui l’ont emporté à Ouroux sur Saône avec une victoire de 48 à 23.

Un bon travail d’équipe et un excellent état d’esprit pour les toutes jeunes chagnotines qui ont réussi à transformer leur stress en adrénaline.

Ce sont ensuite les U15 qui se sont largement imposés à l’Elan Chalon avec un score de 77 à 29.

« Les filles ont bien suivi les consignes et ont déroulé un très beau basket » a confié Célia, coach de l’équipe, à la fin de la rencontre.

Puis, c’est l’équipe seniors qui a elle aussi performé à Montceau-les-Mines avec une belle victoire de 48 à 33.

Après un début de match difficile côté défense, les filles ont pu remonter progressivement au score avant la fin de la première mi-temps grâce à des changements de tactiques. Sereines, les chagnotines ont pris le large au troisième quart-temps pour finalement remporter leur premier match en championnat.

Des résultats plus que satisfaisants pour l’ensemble du club qui prouvent une hargne chagnotine pour cette nouvelle saison, qu’il faudra confirmer le week-end prochain, à domicile cette fois :

Samedi 7 octobre

U13F : 14h contre Curgy

U15F : 16h contre Le Creusot

Seniors filles : 20h30 contre Tournus

Pour suivre toute l’actualité de l’ALCB, c’est par ici.



Amandine Cerrone.