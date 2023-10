AVIS DE DECES - Madame Paulette DELAUP née DESFONTAINE

GIVRY - CHALON-SUR-SAÔNE



Monsieur Aimé DELAUP, son époux ;

Jean-Pierre et Annie,

Michel et Véronique,

Gérard et Jocelyne,

ses fils et leurs épouses ;

ses petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

ses beaux-frères et belle-sœur,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Paulette DELAUP

née DESFONTAINE

à l'aube de ses 97 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le jeudi 5 octobre 2023 à 15 heures, en l'église de Givry.

Ni fleurs, ni plaques.

Un don au profit de l'association Valentin Haüy sera possible, association qui a vocation d'aider les aveugles et les mal-voyants.

La famille remercie le personnel du Foyer des Girandières et du service de néphrologie de l'hôpital de Chalon-sur-Saône.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.