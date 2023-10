Un nouvel outil contre l'usurpation d'identité avec la mise en place d'un filigrane officiel

Fléau quotidien, l'usurpation d'identité peut toucher n'importe quel citoyen et à n'importe quelle occasion ! Pour limiter les risques, l'État met désormais à disposition du public un filigrane visant à protéger vos documents.

L'essor des démarches administratives en ligne s'est malheureusement accompagné d'une montée en flèche des usurpations d'identité ! Les autorités estiment que plusieurs centaines de milliers de Français en sont victimes chaque année. À chaque fois qu'il faut envoyer une copie d'un document sensible à un destinataire, la prudence est alors de mise ! Dossier de location pour un logement ou une voiture, justificatifs pour une assurance et autres paperasses à fournir à diverses administrations et services sont en effet autant d'occasions pour les pirates de mettre la main sur votre carte d'identité, votre permis de conduire ou votre passeport afin de pouvoir s'en donner à cœur joie en votre nom !



Afin de sécuriser vos démarches, le service public en ligne DossierFacile.fr, spécialisé dans la création d'un dossier de location de logement, a mis au point un filigrane appliqué sur les documents afin d'empêcher leur détournement. Alors que cette fonctionnalité était au départ uniquement destinée à la location immobilière, elle a été étendue en dehors de ce service en septembre 2022 pour pouvoir être utilisée pour n'importe quelle démarche.



UN FONCTIONNEMENT SIMPLE

Pour l'utiliser, il vous suffit de vous rendre sur www.filigrane.beta.gouv.fr afin de déposer le document de votre choix sur le site. Vous pourrez alors choisir le texte à apposer dessus. Ce peut-être par exemple « Document exclusivement destiné à la location immobilière » ou encore le nom spécifique de la transaction en cause. Cliquez ensuite sur le bouton « Ajouter le filigrane », puis téléchargez le document ainsi modifié. Évidemment, le site ne conserve aucune de vos pièces ! En étant incrusté dans l'image, ce filigrane empêche en principe toute autre utilisation que celle prévue et les administrations acceptent a priori ce procédé, tant que le document ou le dispositif de sécurité reste visible.



Fort d'une notoriété croissante, « le service a connu en juillet 2023 une popularité sans précédent, passant d'une dizaine à 3 000 documents déposés par jour », selon la plateforme.



J.P.

