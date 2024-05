Champforgeuil - Cérémonie de commémoration de la victoire du 8 mai 1945.

Ce 8 mai 2024, comme chaque année, pour commémorer la victoire sur l’Allemagne nazie, les champforgeuillais se sont recueillis devant le monument aux morts de la commune.

Annie Sassignol maire de la commune était accompagnée d’Alain Gaudray conseiller départemental, de René Guyennot ancien maire de Champforgeuil, des élus, de Denis Saunier président de l’UNC, des habitants, des enfants des écoles et du CMJ pour cette cérémonie du 8 mai.

La cérémonie a débuté par le chant des partisans.

Monsieur Lagoutte de l’Union des Anciens Combattants Chalon/Champforgeuil a pris la parole pour la lecture du message de l’Union Fédérale des Anciens Combattants (UFAC), message rappelant les grandes lignes de la libération de la France à partir du 6 juin 1944 jusqu’à la capitulation de l’Allemagne nazie le 8 mai 1945. Le message de l’UFAC se termine par ces mots « En janvier 1945, la France est totalement libérée puis, le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitule sans condition.

En ce 8 mai 2024, rendons hommage à tous les morts de ce conflit qui aura duré 5 ans et fait 13 millions de victimes civiles et militaires. Ne les oublions pas, n’oublions pas non plus le Prix de la Liberté. »

Madame le maire, Annie Sassignol, a lu le message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées.

Extraits du message : « Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait « l’étrange défaite » de mai 1940 et l’esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l’Allemagne nazie capitulait, le fracas des armes se taisait en Europe…

La délivrance est là. Et, en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français… Le 8 mai 1945, dans un élan collectif, chacun pleure les morts et salue ceux qui ont combattu. 79 ans après, réunis devant nos monuments aux morts, nous leur rendons un même hommage…

Nous nous souvenons des hommes et des femmes qui ont refusé d’abandonner la Patrie à ceux qui l’avaient occupée et à ceux qui l’avaient trahie. Résistants, ils s’étaient engagés sans calcul, sans garantie, mais résolus à vivre libre ou à mourir… Il y a 79 ans, la France et l’Europe avaient perdu leur innocence. Et c’est avec la conscience grave du passé que chacun se mit à imaginer les jours heureux. Avant même la fin de la guerre, de nouveaux défis se faisaient jour. De nouvelles ambitions, aussi. Une ambition politique partagée par toutes les forces qui avaient contribué à la Libération et qui, rassemblées autour du général de Gaulle, avaient formé un gouvernement provisoire… Tous pressentaient déjà que la construction européenne serait nécessaire au salut de l’Europe. Une ambition sociale, celle de la sécurité sociale, du droit au travail, de la sécurité de l’emploi. ... Une ambition économique qui, ne se limitant pas à la reconstruction, a offert à notre pays les moyens de son indépendance et de sa prospérité.

De la guerre, du 8 mai 1945, nous avons conservé une mémoire. Celle-ci s’est nourrie de l’histoire des combats de la France Libre et de la Résistance comme de celle de la déportation et de la collaboration. Cette mémoire est notre héritage autant qu’une leçon. Depuis 79 ans, nous ne l’avons pas oubliée. Pour toujours, elle nous anime. »

Les enfants du CMJ ont déposé une gerbe au pieds du monuments, signe de reconnaissance et hommage à celles et ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté.

Ensuite, la sonnerie aux morts et l’hymne national ont retenti sur la place du monument. A la fin de la cérémonie, Madame le maire, le Conseiller départemental et les représentants des associations d’anciens combattants ont salué les porte-drapeaux. Madame le maire a invité toutes les personnes présentes à venir à la mairie.

C.Cléaux