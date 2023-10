Le prix des ordinateurs flambe aussi

Votre ordinateur commence à accuser le poids des ans et fonctionne au ralenti ? Le changer pour un nouveau modèle vous coûtera bonbon ! D'après les statistiques fournies à 60 Millions de consommateurs par le comparateur de prix Idealo.fr, le prix moyen d'un portable neuf acheté sur le web a augmenté de 18 % entre août 2022 et août 2023, passant de 1 314 € à 1 550 € en un an. En cause, bien entendu, l'inflation puisque le coût des puces et semi-conducteurs a grimpé en flèche. Une facture qui ne risque pas de favoriser la demande en chute libre… Après les razzias de matériel consécutives aux confinements, les consommateurs ont en effet déserté les magasins et sites web. Comme le rapporte 60 Millions, « on achète moins d'ordinateurs portables dans le monde selon le cabinet d'études américain Gartner : -6,8 % au deuxième trimestre 2023 (par rapport à la même période en 2022), après une baisse de 16,2 % déjà en 2022 ».

