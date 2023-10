Les Sharks joueront l'adaptation de 'Réservoir Dogs' de Quentin Tarantino au profit de l'association Karama

L'association Karama a pour but de favoriser l'éducation des enfants au Mali. A cette occasion les Sharks seront accompagnés sur scène du groupe 'Dog House' qui jouera la bande originale du film en Live. Pour rappel : Reservoir Dog, c'est l'histoire de Jo Cabot et de sa bande de requins qui vont braquer un diamantaire. En deux actes cette bande de truands vont vivre les événements qui surviennent avant et après ce braquage dans la banlieue de Los Angeles.

Dans ce projet les Sharks vont tenter de s'approcher et respecter au mieux les thèmes et l'esthétisme qui est la marque de fabrique de Quentin Tarantino : Dialogues stylisés, références à la culture populaire, violence et langage cru !

Texte et visuel transmis par Nathalie Barthalais pour publication