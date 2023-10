FOIRE DU GRAND CHALON - L'amour de la baguette et des bonnes brioches : un double concours qui croustille pour l'Union des artistes boulangers de Saône-et-Loire

De belles baguettes tradition conçues à base de farine de qualité et de délicieuses brioches réalisées avec la dextérité de leurs auteurs, les douze candidats du double concours porté par l'Union des artistes boulangers de Saône-et-Loire (UDAB 71) auront porté hautes les couleurs du savoir-faire de la filière artisanale, préférée des Français. Plus de détails avec Info Chalon.

Le double concours de la meilleure baguette et de la meilleure brioche de Saône-et-Loire s'est déroulé ce lundi 2 octobre 2023 à la 87ème édition de la Foire de Chalon. Benjamin Jouvenceaux de la boulangerie éponyme à Châtenoy-le-Royal remporte le 1er prix pour la baguette tradition de Saône-et-Loire parmi 12 concurrents et Patrice Volatier du Wagonnet des pains à Saint-Marcel celui de la meilleure brioche de Saône-et-Loire parmi 20 concurrents.

Sous l'égide de l'Union des artistes boulangers de Saône-et-Loire (UDAB 71) qui organise cet événement, ces deux épreuves permettent aux prétendants de hisser haut de par leur savoir-faire les couleurs de la filière artisanale préférée des Français.

La patience. Une vertu qui se maîtrise avec l'âge de ses artères, dit-on parfois. Le temps s'égrène avec lenteur. Insoutenable pour les candidats et leurs familles qui font les cent pas dans les allées et à l'extérieur de la Foire. Tous sont suspendus à la décision inéluctable du jury, lequel se prononcera à 17 heures 30, en présence de Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, et son premier adjoint, Bruno Legourd.

Un évènement qui valorisant la filière confrontée à la crise énergétique et à la hausse des matières premières mais aussi à la pénurie de personnel.

«On est très contents d'avoir des jeunes parmi les candidats à ce double concours», réagit Nathalie Volatier, représentante de l'UDAB 71 et gérante de la boulangerie-pâtisserie Le Wagonnet des pains (Saint-Marcel).

«Il faut encourager les jeunes à se dépasser et à évoluer. C'est la beauté de notre métier», poursuit Mathieu Sécula, autre membre de l'UDAB 71 et gérant de la boulangerie-pâtisserie La Boulangerie-Pâtisserie Saint-Martinoise (Saint-Martin-en-Bresse).

Compte-tenu de l'excellente réputation des boulangers de Saône-et-Loire, ce double concours a attiré de confrères de tout le département et même au-delà comme Stéphane Georgeon d'Épinal (Vosges), Patrick Ferrand, Mickaël Athias de Dijon (Côte-d'Or), Paul Levoisard, boulanger à la retraite de Varennes-le-Grand, et Jérôme Dubief de Longvic (Côte-d'Or) —ces deux derniers ont été rivaux dans une vie antérieure — et le champion du monde des boulangers 2023, Alexandre Laumain.

Voici les résultats :

Meilleure baguette tradition de Saône-et-Loire 2023 :

▶ 1er prix : Benjamin Jouvenceaux de la Boulangerie-Pâtisserie (Châtenoy-le-Royal)

▶ 2ème prix : Gabriel Mignotte du Fournil de Loïc (Ouroux-sur-Saône)

▶ 3ème prix : Sébastien Demonet de Patachoux (Chalon-sur-Saône)

Meilleure brioche de Saône-et-Loire 2023 :

▶ 1er prix : Patrice Volatier du Wagonnet des pains (Saint-Marcel)

▶ 2ème prix : Yaya Diallo du Wagonnet des pains (Saint-Marcel)

▶ 3ème prix : Yannick Cordier du Festival des pains (Tournus)

Un prix Coup de coeur a également été décerné à Camille Pillot, apprenti à la boulangerie-pâtisserie Aux Plaisirs Gourmands de Baudrières.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati