Belle fréquentation aux puces des couturières ce dimanche à Saint -Désert organisées par l'association Saint-Désert / La Gouesnière.

25 exposants ont répondu présent cette année à ce déballage un peu particulier puisqu’il concerne tout ce qui tourne autour de la couture, confection, décoration.

Les bénévoles de l’association avaient préparé la salle polyvalente des Rocheriaux de la commune de St Désert pour accueillir dans de bonnes conditions et en toute convivialité les exposants et leurs produits. Il y en avait pour tous les goûts et toutes les bourses, du velours, du drap, du tissu d’ameublement, etc…

Ce fut une journée pleine de belles rencontres où les amateurs de couture ont trouvé leur bonheur.

Comme les années précédentes, les bénévoles de l’association ont géré cette manifestation et tenu la buvette.

Cette manifestation a lieu chaque année à la même époque.

Notez le dimanche 6 octobre 2024 pour de nouvelles puces.

C.Cléaux