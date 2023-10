Un Atelier Coaching Déco* ça vous tente ? C’est samedi 14 octobre chez Peintures & Sols sur inscription !

Animé par Aurore Gérante du Showroom Peintures & Sols et Stéphanie Designer d’espace & Décoratrice d’intérieur



L’atelier a lieu samedi 14 Octobre 2023 de 14h30 à 16h30



Au Showroom Peintures & Sols privatisé en partie pour l’occasion

17 rue Louis Alphonse Poitevin (Avenue de l’automobile à Chalon/Saône)



Venez avec un projet et repartez avec :

- Les éléments pour concrétiser votre projet,

- L'inspiration pour votre décoration,

- Un pot de peinture échantillon de la marque Hypnotik (teinte de votre choix),

- Des échantillons de papier peint.



Atelier de 2h en groupe de 6 à 8 pers

Sur inscription, tarif 160€/pers*



Renseignements et modalités d’inscription :



studiostephanieperruchot@gmail.com



peinturesetsols@gmail.com



06 45 99 01 17 ou 03 85 93 24 26