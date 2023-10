Découvrez la trilogie ‘Mina’ avec le chalonnais Gilles Martin

De l’hôtellerie tout d’abord en début de carrière, puis passé derrière les platines pour faire danser dans les discothèques de la région, Gilles Martin abandonne ce milieu qu’il qualifie de « trop particulier » lorsqu’il rencontre celle qui partage sa vie. Entré dans l’administration, il se formera à l’informatique qui fait une arrivée fracassante dans la vie professionnelle et personnelle de chacun. Il travaillera ensuite pour une société de service information puis en hôpital durant plus de 20 ans.

Durant ces deux décennies, il pilotera la recomposition de l'informatique hospitalière d’Autun en la faisant passer de systèmes anciens vers la bureautique, la messagerie intégrée, puis l'apport de l'informatisation médicale et le pilotage de services internes. Il lancera également le Groupement de coopération E-santé Bourgogne qui regroupe les hôpitaux et les cliniques de Bourgogne autour de projets communs : réseaux informatiques sécurisés, réponse aux appels à projets nationaux, télémédecine notamment…

À Autun, il sera Conseiller Municipal de 2001 à 2007 et Vice-président de la Communauté de commune de l'Autunois. Voulant sortir « d'un monde de « machines », le projet d'extension d'un EHPAD, lieu atypique s'il en est pour un informaticien, arrive à point nommé. Au final, ce projet se concrétisera sous la forme de la fusion de trois EHPAD de taille moyenne pour aboutir à la construction d'un EHPAD pour 120 résidents (Saint-Germain-du-Plain) et de 33 résidents (Varennes-le-Grand). »

Interview :

Qu'est-ce qui vous a donné le goût de l'écriture ?

La lecture. À 15 ans déjà, je dévorais toutes sortes de livres pendant mes vacances ; les classiques Jules Vernes évidemment me restent en mémoire. La science-fiction viendra plus tard, vers 25/27 ans. Le plus marquant fut Isaac Asimov et ses livres dont le plus connu ‘Les robots’ ou la saga ‘Fondation’. De nombreux auteurs dont la quasi totalité a disparu, et dont la qualité paraît actuellement légère, mais elle venait d’outre-Atlantique et la traduction pouvait être trop simpliste parfois, on le ressentait. Plus tard, le style qu'on appelle Fantasy est apparu. Un ensemble de styles, plus qu'un style unique, car les auteurs développent aussi bien de la romance, que le policier, les romans d'action, etc. Ce n'est pas un style littéraire figé, on y trouve souvent de la magie, des thématiques issues du médiéval ou post apocalyptiques.

L'écriture est venue en dérivatif. Mon travail m'imposait l'écriture de rapports, notes de services, la rédaction d'appels d'offres. L'écriture le soir me permettait de sortir de thématiques bloquantes car dans un carcan technique ou juridique. Durant une quinzaine d'années j'écrivais. Le point qui me semblait le plus important était de bien traiter les dialogues. Les descriptions dans mes lectures m'ont parfois ennuyé car trop longues ou inutiles. J'ai donc essayé de faire passer les descriptions nécessaires au travers des dialogues. De la même façon, toujours dans la thématique description, celle des personnages, de leurs tenues ou leurs attitudes, trop longuement traitées m'ennuient quand je suis un lecteur. C'est la raison pour laquelle vous ne trouverez que peu de descriptions dans mes écrits, allant même jusqu'au parti pris de ne pas donner la moindre indication sur mes personnages (un peu comme Marc Lévy, sans la moindre prétention), afin de laisser le lecteur les imaginer, ce qui donne lieu à quelques échanges intéressants avec des lecteurs qui se posent des questions sur mon héroïne. Ainsi que je l'indique dans les trois tomes, de l'écriture de mes soirées, je n'ai rien gardé délibérément.

Déjà 3 tomes pour l'épopée 'Mina', 2 en préparation, comment est née cette histoire médiévale que vous proposez à vos lecteurs ?

La période est attractive. Les rapports humains sont directs (pas de téléphone, un courrier très lent...). On peut broder facilement sur ces époques et il est facile de s'appuyer sur des récits historiques pour composer une partie des éléments d'une histoire sans commettre trop d'erreurs. Les modes de transport sont "simples", comme les méthodes de travail, les combats, les sièges... La fiction futuriste nécessite d'autres approches qui ne m'attirent pas actuellement.

Pourquoi avoir choisi une héroïne féminine ? Comment ce personnage s'est-il imposé à vous ?

Quant à l'histoire de Mina, elle est venue de plusieurs lectures où les héroïnes avaient une place bien permanente, ce qui est relativement récent, malgré le fait que c'était souvent dans un monde dirigé par des hommes (Johan D. Vinge, Kristen Britain). Un aspect auquel je tenais était celui d'amener une progression sociale à Mina, même si elle paraît étonnante à certains moments (tome 2 et fin du tome 3).

Qu'est-ce qui vous inspire et vous influence ?

Le seigneur des anneaux de Tolkien est une évidence, La horde de contrevent d'Alain Dalmatio. Isaac Asimov déjà cité et les deux auteures Joan D. Vinge, Kristen Britain, et tellement d'autres...

À qui s'adressent vos livres ?

Au final, ayant choisi d'écrire un roman sans fioritures inutiles, sans scènes de sexe, malgré l'amour des personnages et sans scènes de violence gratuite, il est possible de lire de 14 ans à 114 ans. Sans aller jusque là, le public est réellement large, des adolescentes, des hommes d'une trentaine d'années, des femmes de plus de cinquante ans… Les personnes rencontrées au cours des salons appartiennent à ces catégories. On peut le mettre entre toutes les mains.

Où les trouver ?

À Chalon-sur-Saône : Librairie Develay, La Mandragore, L'hypermarché Leclerc de Lux et bientôt à la FNAC. À l'hypermarché Carrefour d'Annecy.

Et bien entendu sur Amazon.

