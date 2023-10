Les Présidents des intercommunalités de Saône et Loire réunis pour la première fois

Sur l'initiative de Sébastien Martin, Président du Grand Chalon, mais aussi et surtout Président des intercommunalités de France, ce sont 15 des 19 intercommunalités de Saône et Loire qui étaient réunies ce jeudi pour une séance de travail, au sein de l'Usinerie à Chalon. Une première dans cette configuration, et permettant à chacun de mieux échanger sur leurs retours d'expérience ainsi que sur les sujets qui animent leurs territoires. Une question de fond aura été celle des énergies renouvelables et la capacité donnée aux intercommunalités de porter des projets structurants.

A l'heure où les intercommunalités prennent toujours plus de responsabilités, et que les marges de manoeuvre financière des communes se réduisent comme peau de chagrin, le fait intercommunal prend une toute autre dimension, a rappelé Sébastien Martin.

Sujet majeur des interrogations des intercommunalités ? Les zones d'accélération d'énergie voulues par la loi de mars 2023, permettant d'accroitre la production d'énergies renouvelables sur les territoires. "Un sujet sur lequel, on attend une position forte du Préfet" a insisté le Président du Grand Chalon.

Compte tenu de l'intérêt de l'initative, les intercommunalités de Saône et Loire ont d'ores et déjà prévu de se revoir une fois par trimestre. Prochain rendez-vous fixé au premier trimestre 2024 et ce sera du côté du Charolais.

Entre temps, les intercommunalités ont rendez-vous à Orléans cette semaine, avec la probable reconduction de Sébastien Martin pour un deuxième mandat de trois ans, à la tête de l'Association des intercommunalités de France. Ce sont plus de 2000 élus attendus à ce congrès d'élus, en présence de nombreux ministres. Cette 33e convention des intercommunalités se penchera notamment sur les questions de la transition écologique des territoires et leur traduction politique.

Laurent Guillaumé