Les 9 et 10 novembre, le Grand Chalon sera l'épicentre des territoires d'industrie français

C'est une belle reconnaissance pour le Grand Chalon et la mission du développement économique qui a fait de l'industrie son cheval de bataille.

Les 9 et 10 novembre, 500 intercommunalités de France et quelques 150 territoires d'industrie ont rendez-vous à Chalon sur Saône. C'est l'Espace des Arts qui a été retenu dans le cadre de ce grand rendez-vous national autour des questions de la renaissance industrielle nationale. Plusieurs ministres du gouvernement ont déjà confirmé leurs présences à Chalon sur Saône. Elisabeth Borne, Premiere Ministre, est également pressentie pour être présente à Chalon sur Saône. Deux journées de travail qui permettront de mettre en avant les réussites chalonnaises à l'échelle nationale sur les questions industrielles et notamment tout le travail mené ces dernières années sur SaôneOr.

Une séance de travail qui mettra également en lumière, les nouveaux territoires labellisées Territoire d'industrie.