Pourquoi il faut aller voir 'The Bacchae'...

Après le succès qu'il a rencontré dans plusieurs pays européens, 'The Bacchae' débarque à Chalon-sur-Saône...

Oui, et c’est une chance de pouvoir accueillir ce spectacle, dans le cadre d’une tournée internationale ! Au-delà de ça, la programmation de Bacchae s’inscrit dans le cadre du Focus Jeune Théâtre Européen, un projet partagé avec plusieurs scènes de différents pays, et qui donne la part belle aux artistes européens, mais pas que !

Cette pièce est jouée en anglais, français, grec et espagnol, cela ne nuit pas à sa compréhension ?

C’est tout le contraire ! L’émotion c’est un langage universel, et c’est ce qui rend intéressant cette expérience du multilinguisme, on vit la langue du théâtre dans sa forme la plus pure, on fait jouer l’instinct de nos émotions, de tout ce que l’on peut percevoir lorsqu’on ne comprend pas la langue de l’autre.

Et puis aujourd’hui, on est nombreux à être accro aux séries sur les plateformes, une histoire en vost, ça ne fait plus peur !

On est bien sûr aidés des sur-titres, pour suivre la narration du spectacle, mais on peut aussi se concentrer sur d’autres éléments : 'The Bacchae', c’est un spectacle total, qui va mêler théâtre, danse, opéra, un peu de musique. Le tout dans un univers visuel extrêmement fort, coloré, intense. Avec l’équipe, on était emballés à chaque fois que l’on recevait de nouvelles photos du spectacle, prises au fur et à mesure de la tournée, ça fait monter l’attente. D’ailleurs, 2 collègues ont vu le spectacle en amont, et selon leur expression « on se prend une claque ! »

C'est un spectacle qui est recommandé pour le public à partir de 15 ans, pourquoi ?

Ce spectacle est une adaptation très queer des Bacchantes d’Euripide, il va évoquer les questions de transidentité, mais également de désir, de sensualité, de façon plutôt frontale et assumée.

N’oublions pas que c’est de Dionysos qu’il s’agit !

Un petit mot pour le public pour lui donner envie de ne pas passer à côté de cette performance ?

Ce spectacle, c’est un peu un objet d’intrigue dans notre programmation, le spectacle dans lequel on croit, avant même de l’avoir vu. Ça va être fort, percutant, le genre de pièce dont on se souvient, dont on parle longtemps.

Les photos donnent tellement envie, elles sont sur nos réseaux, allez les voir .. et sortez les paillettes !

Renseignements / Tarifs et réservations : https://www.espace-des-arts.com/saison/the-bacchae

SBR