Énorme succès du ‘Music-Hall Colette’

Produit par l’Espace des Arts, ‘Music-Hall Colette’ a été joué dix fois à Chalon-sur-Saône (6 représentations ‘Tout public’ et 4 représentations scolaires), chaque fois, devant une salle comble.

Aux commandes de cette belle création, un duo de choc : Cléo Sénia, artiste aux multiples facettes, à l’écriture de ce spectacle (avec Alexandre Zambeaux) et interprète sublime de Colette et Léna Bréban, à la mise en scène, multi-récompensée ces dernières années et qui signe là, une fois de plus, une mise en scène à la fois énergique, troublante, effaçant les frontières du dedans/dehors, du spectacle donné à voir au public, tranquillement assis qui va rire, se questionner ou encore s’émouvoir et de ce qui se passe dans les coulisses ou dans la tête du personnage.

Dans ce seule-en-scène, Cléo Sénia interprète plusieurs personnages et pourtant toujours le même : Sidonie-Gabrielle Colette, Colette, Claudine, tour-à-tour ou en même temps tant le personnage est complexe et finira par s’adresser au public en tant que Cléo Sénia. Dédoublement, redoublement, superposition… le personnage de Colette est exploré dans ses moindres détails, les plus séduisants comme les plus sombres. Rien n’est laissé au hasard, c’est au public de se faire une idée sur la sulfureuse et scandaleuse Colette aux amours et aventures multiples, monument de la littérature française et qui eut droit à des obsèques nationales, comédienne de music-hall, reporter…

Convoquant le théâtre, la chanson et la vidéo, l’effet est garanti : en immersion, le spectateur est forcément embarqué dans cette histoire folle, dans la vie de cette femme qui fait ce qu’elle veut, inspirante, attachante qui séduit et fascine autant qu’elle peut déplaire. Dans cette pièce très visuelle mais où le texte est important, la vie de Colette défile sous nos yeux émerveillés. On partage les pensées les plus légères de cette femme comme les plus profondes.

On rit et on est ému, voire bouleversé : un spectacle comme on les aime !

