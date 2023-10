Ils ont gagné leurs places avec info-chalon et le Conservatoire du Grand Chalon

Les gagnants ont pu assister à l’Auditorium du Conservatoire du Grand Chalon à la pièce de théâtre écrite et mise en scène par Fantazio.

Artiste de talent aux multiples facettes, c’est un face à face inclassable que Fantazio, comédien, grand improvisateur, chanteur, musicien et performer, a livré à son public jeudi à 19h. Installés au plus près de ce personnage déroutant, les spectateurs ont assisté à une pièce intimiste, bouleversante, « déstabilisante », diront certains.

‘Histoire intime d’elephant man’ nous plonge durant 1h30 dans la tête d’un personnage hors du commun, avec drôlerie et poésie, nous embarquant dans ses folies, cultivées dès l’enfance, des plus loufoques aux plus surréalistes.

Avec ce seul-en-scène, Fantazio propose un voyage autant déconcertant que jubilatoire.

Un O.V.N.I.

SBR