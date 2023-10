Le Givry Starlett Club met à l'honneur ses sportifs

Vendredi soir caveau municipal de Givry, le Givry Starlett Club a souhaité marquer le coup afin de mettre à l'honneur quatre athlètes rentrés de la Coupe des Nations et des Championnats du monde à Liverpool cet été. Timothée Guechi, Lilou Lagoutte, Louwine Gauthier et Pauline Perret ont reçu les honneurs officiels pour leurs superbes prestations sportives, en présence de Sébastien Ragot, Sébastien Martin, Marie Mercier et Danielle Picard, représentant le député Rebeyrotte. Un joli petit moment mettant aussi en avant les nombreux partenaires privés qui soutiennent chaque année, le GSC, dans ses belles aventures.