Après l'attaque d'Israël, le député RN, Julien Odoul, pointe les propos de la France Insoumise

En tant que vice-président du groupe d’amitié France - Israël à l’Assemblée nationale, le député de l’Yonne et président du groupe RN au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté Julien Odoul, apporte son soutien absolu et indéfectible à l’Etat d’Israël et à son peuple qui subissent une attaque terroriste de grande ampleur organisée par le Hamas.



Le massacre de dizaines de civils innocents, les nombreuses prise d’otages, la mise en scène et la profanation des cadavres par les djihadistes, viennent choquer tous les défenseurs de la paix et de la liberté.



Face au terrorisme, à la barbarie et à la haine, il n’y a pas de discussion possible, pas de dialogue envisageable, pas de trêve souhaitable et pas de paix. L’Etat d’Israël doit se défendre et protéger ses citoyens avec toute la force nécessaire et tous les moyens dont il dispose. Julien Odoul rappelle qu’Israël est le seul pays démocratique de cette région et un bouclier contre le fondamentalisme islamiste.



« Au-delà des images terribles qui nous parviennent via les réseaux sociaux, il est révoltant de lire les réactions indignes et les commentaires ignobles des députés de La France Insoumise qui laissent libre court à leur haine antisémite en justifiant cette barbarie qui serait une réponse à la politique israélienne. Les amis de Jean-Luc Mélenchon étaient déjà sortis de l’arc républicain, ils confirment leur islamo-gauchisme décomplexé et assument d’être la branche « française » du Hamas. »



Julien Odoul