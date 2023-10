La Chapelloise Luna Lacharme sacrée Miss Bourgogne 2023 à Chalon-sur-Saône, retour en images sur l'élection

La nouvelle Miss Bourgogne 2023 a été désignée par le jury et les votes du public ce dimanche 8 octobre à la Salle Marcel , à Chalon-sur-Saône. La salle affichait complet, avec une ambiance de feu. Elles étaient douze candidates, venues de toute la région, qui ont défilé dans plusieurs tenues. Miss France 2024, Indira Ampiot, et Miss Bourgogne 2022, Lara Lebretton, étaient présentes. Elle représentera notre région à l'élection Miss France 2024 à Dijon, le 16 décembre prochain. Plus de détails et retour en images avec Info Chalon.

La Salle Marcel Sembat accueillait l'élection de Miss Bourgogne 2023. Elles sont douze à prétendre au titre. La compétition a débuté à 15 heures. La salle de spectacle affichait complet, soit 700 places.

Au terme de trois heures de show, c'est Luna Lacharme (Miss Saône-et-Loire 2023) qui a été élue la 32ème Miss Bourgogne 2023. Originaire de La Chapelle-de-Guinchay, âgée de 18 ans et mesurant 1m76, elle participera à la finale pour l'élection de Miss France 2024 au Zénith de Dijon (Côte-d'Or), le 16 décembre 2023.

Animé par Laure Mattioli, le show a débuté avec un défilé sur le thème des déesses de l'eau.

Quant au jury, il était présidé par Sophie Diry, Miss Bourgogne 2019 et 3ème Dauphine de Miss France 2020, dont font également partie Cindy Fabre, la directrice du Concours Miss France, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône ravi que le concours se passe dans notre ville, Isabelle Marchefaux, la représentante de Corine de Farme, Amandine Laraize, la directrice logistique de Sirius, Thomas Duvernay, le directeur de Peugeot Montceau-les-Mines et Mâcon, et Cécile Douriaux, professeur de yoga.

Cindy Fabre n'a pas manqué d'avoir une pensée émue pour l'emblématique dame au chapeau, Geneviève de Fontenay, qui nous a quitté cet été, avant de présenter Indira Ampiot, Miss France 2023, qu'elle qualifiera de «Miss France presque parfaite», laquelle a été accueillie par un ban, Foy de Bourgogne oblige !

Puis le portrait vidéo des douze candidates a été diffusé. Candidates qui se sont tour à tour présentées en public.

Laure Mattioli et la directrice du Concours Miss France ont ensuite été rejointes par la Givrotine Lara Lebretton, Miss Bourgogne 2022 et Prix de l'élégance Miss France 2023.

Cette dernière a été rejointe sur scène par Cameron Vallière, Miss Languedoc 2002, Camille Sedira, Miss Alsace 2022, et Alicia Ladeveze, Miss Auvergne 2022, venues en soutien.

C'était l'occasion pour le public présent de découvrir une vidéo rétrospective des meilleurs moments du mandat de Miss Bourgogne 2022 et une autre présentant les cadeaux des partenaires du concours aux finalistes de Miss Bourgogne 2023.

Intitulé «La Reine Cléopâtre et la Reine de Saba», le deuxième tableau a mis en scène les douzes candidates dans des tenues signées Myriam Massot évoquant l'Orient et l'Égypte antique. Chaque passage des candidates devant l'estrade a déclenché des applaudissements nourris et des cris d'encouragement.

Après un spectacle en solo de Lara Lebretton, une vidéo du week-end d'intégration au Camping de Laives, la présensation du costume régional de Bourgogne lors de l'élection de Miss France 2023 signé Séverine Petitjean avec des clins d'œil aux aux tuiles vernissées polychromes des hospices de Beaune et à la fameuse chouette de Dijon et un troisième tableau intitulé «Les Reines de la nuit», les votes était clos à 16 heures 50.

Pendant que le jury s'est retiré pour délibérer, ont été proposés une vidéo du baptême de l'air et du tour en voitures de luxe avec Azimut Performance, un autre partenaire du concours retransmis en direct sur YouTube, le quatrième et dernier tableau intitulé «Les Princesses de nos cœurs», deux chorégraphies du Givry Starlett Club, dont fait partie Lara Lebretton, avec un premier groupe sur le thème de l'Égypte antique et un deuxième sur les super-héros de Marvel, une chorégraphie de Guillaume Tran, une nouvelle chorégraphie de Miss Bourgogne 2022 avec Chloé Galissi, Miss Bourgogne 2022,et Lou-Anne Lorphelin,Miss Bourgogne 2020, un duo avec Miss France 2023, un défilé des Miss vedettes en robes signées Jonas Olousouzian, et un autre en robes de mariées signées Didier Lopez de La Valse Blanche, à Gueugnon.

Un dernier spectacle a mis à l'honneur la chorégraphe Jessica Stroeher qui quitte le Comité Miss Bourgogne après 20 ans de bons et loyaux services.

Comme vous le savez désormais, Lara Lebretton cède son titre à Luna Lacharme.

Si le Prix de la sympathie a été décerné à Juliette Nadeau, N°9, la première dauphine se nomme Jade Floreduz, 20 ans, originaire de Fuissé, la N°5.

La 2ème dauphine est la candidate N°12, Tanya Pozzo (Miss Yonne 2023) 22 ans, 1m70, venant de Monéteau (Yonne). La 3ème dauphine est la candidate N°2, Celya Blé-Vernaton, 21 ans, 1m73, originaire de Virey-le-Grand, et la 4ème dauphine, la candidate N°10, Jade Passot, 23 ans, 1m73, venant de Nuits-Saint-Georges.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati