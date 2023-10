Zik cafés : tout le programme avec Info-Chalon

Pour cette toute première date, c'est le musicien Hocine Benameur qui ouvre la marche à 18h.

Citoyen du monde sa notoriété ne cesse de grimper parmi les plus grands, Hocine Benameur est passé allègrement des solos sur Gibson et Fender aux sonorités envoûtantes du oud, un instrument traditionnel oriental qui transporte le public dans d’autres contrées. Véritable virtuose, le « Ibrahim du Oud », Hocine Benameur a endossé le costume d’El Musafir, le voyageur. Pendant plusieurs années, il collabore en qualité de sideman et musicien de studio avec de nombreux artistes de renommée internationale dans les musiques urbaines, du monde ou encore dans la variété internationale. Un son et une ambiance unique dans la sphère des musiques actuelles.

Puis, cette saison 2023/2024 sera riche et éclectique avec le programme ci-dessous :

Dimanche 19 Novembre 2023 : JOHN A.L. SOCIETY FOLK



Samedi 16 décembre 2023 21H : WASHINGTON DEAD CATS SCATTERBRAIN « UNE CARTE BLANCHE SAUVAGEMENT ROCK »

Dimanche 17 décembre 2023 : RIVE GAUCHE « CHANSONS FRANÇAISE RÉALISTE »



Dimanche 14 janvier 2024 : LES MOUSTIQUAIRES CHANSONS DU COIN

Dimanche 11 février 2024 : THE STOMPIN WHITIES SOUL MUSIQUES



Dimanche 17 mar 2024 : SHELTA LA SAINT PATRICK

Dimanche 14 avril 2024 : BLUE ELENI

Pour plus d'infos et réservations :

Téléphone : 03.85.42.46.27

Mail : lereservoir@saintmarcel.com



Amandine Cerrone.