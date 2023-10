Eva Piercourt-Arnoult, 11 ans, toute jeune présidente de Stars Dance souhaite rendre la danse accessible à tous

Focus sur ce projet plutôt hors du commun.

Du haut de ces 11 ans, Eva Piercourt-Arnoult, n’a pas froid aux yeux : elle a décidé de créer sa propre association pour donner des cours de danse modern-jazz.

« Dès que j’ai eu 11 ans et avec le soutien de ma famille, j’ai sauté sur l’occasion ! J’avais entendu parler du frère d’une amie qui avait créé son association au même âge et j’attendais donc pour pouvoir me lancer » a raconté la toute jeune fille à Info Chalon.

« Le but c’est vraiment de pouvoir donner l’accès à des activités de danse aux jeunes qui parfois n’ont pas forcément les moyens de payer une école de danse » a t-elle indiqué, sous le yeux très fiers et émus de sa maman.



En effet, la cotisation annuelle pour 1h30 de cours par semaine s'élève à 15€ seulement.

« Pour le lieu, cela a été assez difficile de trouver, l’âge d’Eva en a effrayé certains et puis j’ai pensé à Éric Michoux, maire d’Epervans, que j’ai contacté et qui a tout de suite été partant ! » a expliqué la maman.

C’est donc au sein de l’espace Yannick Minvielle à Epervans qu’Eva propose ses cours de danse le mercredi après-midi de 16h30 à 18h.

« Côté encadrement, il y a toujours un adulte présent sur toute la durée du cours. Soit moi, soit l’un de mes parents » a ajouté la maman d’Eva.

Un rêve devenu réalité, donc, pour la jeune fille, passionnée de danse depuis ses 3 ans.

Eva, qui suit également des cours de cheerleading à Chalon sur Saône a à cœur de bien faire et proposera même un gala de fin d’année le 29 juin prochain.

Renseignements et inscriptions au 06.23.23.87.99.

Amandine Cerrone.