La gendarmerie de Saône et Loire lance une vigilance après une série d'arnaques à l'amende sur le département

"Par 2 fois des personnes âgées se sont faites escroquer dans le département !!!

LES FAITS :

Elles reçoivent un appel de la part de la gendarmerie leur demandant d'aller chercher des tickets recharge au bureau de tabac pour payer une amende suite à une infraction qu'elles auraient soit disant commise.

C'est une arnaque, l'une a perdu 1500 euros, l'autre 250.

LES CONSEILS :

1. JAMAIS la gendarmerie ne vous sollicitera directement ou par téléphone pour payer une amende via des coupons recharge (ils s'appellent PCS, Transcash, Ukash, Néosurf...)

2. L'usage d'un coupon recharge ne doit se faire qu'entre 2 personnes qui se connaissent personnellement. Dans tous les autres cas, il est fort probable qu'un escroc se cache derrière votre interlocuteur.

3. Si vous avez malheureusement manqué de prudence, venez déposer plainte à votre brigade sans tarder avec le maximum de renseignements sur l'auteur de faits (n° de téléphone utilisé, copie des coupons recharge, capture d'écran du site internet...)

4. Sachez qu'il est très difficile de remonter jusqu'à ces personnes malveillantes. Donc si on vous parle de coupon recharge, FUYEZ ! même si l'autre est très insistant

5. Parlez en autour de vous et notamment auprès de nos anciens. N'hésitez pas à partager. Les escroqueries aux coupons de recharge se développent en France et font de plus en plus de victimes, elles ne concernent pas seulement les personnes âgées."