Fontaines : Octobre Rose, toujours la même solidarité avec plus d’une centaine de personnes présentes samedi matin 7 octobre.

2 parcours, un de 8 km pour les marcheurs et un de 12 km pour les coureurs pour Octobre Rose organisé par le CCAS, la mairie et le foyer rural.

Cette année, tous les participants à cette édition d’Octobre Rose se sont retrouvés place de la mairie pour les marches solidaires et familiales avec 2 parcours marche (8 km) et course (12 km). A 9h15 un petit échauffement collectif, avant le départ à 9h30 de la place de la mairie pour la marche et la course.

Ce samedi matin, Nelly Meunier Chanut maire de la commune, des élus, Carine Plumier et les membres du CCAS, les membres du Foyer rural et de nombreux membres d’association étaient au départ de la marche à la mairie.

Plus d’une centaine de personnes inscrites ont ainsi parcouru les rues du village et les chemins des champs avoisinants.

Comme chaque année, la sécurité était assurée par les membres de l’association les "Claq’motos". On peut dire qu’ils sont de fidèles alliés aux organisateurs de cette manifestation.

Après avoir arpenté chemins et rues, au détour de lavoirs et fontaines, les marcheurs et coureurs roses sont arrivés à la salle Saint Hilaire où les attendait un point buvette.

Devant la salle, s’étaient installés les stands de 3 associations de soutien aux personnes atteintes de cancer : "Toujours Femme", "Cora Saône" et "La Ligue contre le cancer". Virginie Limoge, sage-femme à Fontaines, était au stand ce "Cora Saône" ; elle a fait de la sensibilisation à l'autopalpation mammaire et a montré la façon de procéder sur un buste.

Madame le maire Nelly Meunier Chanut et Thérèse Bessette au stand de la Ligue contre le cancer àl'arrivée de la marche et de la course.

Les musiciens de "la Claire Fontaine" étaient là aussi pour l’ambiance musicale.

Une tombola a permis de récolter quelques fonds.

Le repas, à midi, à la salle Saint Hilaire, préparé par les membres de "Fontaines Echanges", a réuni 80 convives. Un repas en rose.

Tous les bénéfices seront reversés aux associations de soutien aux personnes atteintes de cancer.

