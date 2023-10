Octobre Rose à Crissey, 200 participants à la marche dimanche matin, une centaine le soir pour la retraite aux lampions et pour le feu d’artifice.

La place de la mairie était le lieu de rendez-vous pour tous ceux et toutes celles qui sont venus participer à ce dimanche matin en rose.

Comme chaque année, les trois associations de soutien aux personnes atteintes de cancer : Toujours Femme, Cora Saône et La Ligue étaient présentes.

Les élèves de 3ème du collège Jean Villard, partenaire indissociable de cet évènement à Crissey, avaient monté leur stand, solidarité, prévention, dépistage, le message devant le stand est clair.

Le groupement des commerçants Dynamic Crissey vendait des roses sous forme de don, l’intégralité des dons a été reversée aux associations chalonnaises du cancer du sein.

Même la jeune malinois Ricka avait revêtu sa tenue rose pour être assortie à la couleur rose du teeshirt de sa maitresse et montrer sa solidarité.

Pascal Boulling maire de Crissey, Danielle Begonin, Marie-Christine Oudot conseillères municipales, Annie Lombard vice-présidente au Grand Chalon se sont adressés par la voix de Pascal Boulling aux participants et participantes : « Bienvenue pour cette édition 2023 d’Octobre rose. Est-il nécessaire de rappeler qu’Octobre rose est la campagne annuelle de communication pour sensibiliser les femmes et les hommes (moins de 1 % de tous les cancers du sein affectent les hommes) au dépistage du cancer du sein et l'occasion de récolter des fonds pour la recherche durant tout le mois d'octobre. L'objectif est de diminuer le nombre de décès causés en le détectant plus tôt, avant l'apparition de symptômes.

Depuis 2014 Crissey participe à cette campagne… En France, 1,3 million de femmes de 50 à 74 ans n’ont jamais participé à un dépistage du cancer du sein.

Il existe également un dépistage organisé du cancer du sein qui concerne toutes les femmes entre 50 (près de 80% des cancers du sein se développent après 50 ans) et 74 ans, sans symptôme et n'ayant pas de facteurs de risque particuliers, autre que leur âge. Il s’agit alors de se faire dépister tous les 2 ans dans un centre de radiologie agréé… Merci donc au club solidarité du collège Jean Villard qui depuis des années ne ménage pas ses efforts pour être à nos côtés et récolter des dons, au Rotary Club Chalon Bourgogne Niepce, à CoraSaône,à Dynamic Crissey qui fédère nos commerçants et nos artisans, à Criss&Oz, notre troupe théâtrale, qui a prévu deux animations le long de la marche, à Toujours Femme, à la Ligue contre le cancer, au centre de loisirs de Crissey pour les confections de décors, aux agents de la municipalité pour la mise en place des décorations, aux élus pour leur présence et leur soutien, aux Crissotins et Crissotines. Une mention particulière pour Danielle Begonin, Marie-Christine Oudot et Virginie Blanchard qui ont organisé de main de maître cette belle manifestation. »

Un peu d’échauffement et tous sont partis pour une marche en direction des lacs où les attendaient quelques surprises. 4 artistes de "Criss&Oz", troupe théâtrale crissotine, ont joué 2 sketchs au lac.

Le dimanche soir, dès la tombée de la nuit, la place vers la salle des fêtes s’est illuminée de la flamme des lampions roses et multicolores. Les enfants et adultes ont ainsi déambulé dans les rues jusqu’au stade du "pigeonnier".

Au stade du pigeonnier, ils étaient une bonne centaine de personnes pour assister au feu d’artifice.

Un beau final pour cette journée en rose à Crissey.

C.Cléaux