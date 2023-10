Sébastien Martin réélu Président de l’association Intercommunalités de France

Président de l’association depuis 2020, Sébastien Martin a notamment fait de la reconnaissance du rôle et de l’importance des intercommunalités dans le paysage institutionnel français l’un de ses principaux objectifs.

Pour ces trois prochaines années, il s’est engagé à poursuivre la dynamique engagée, au service des 1254 intercommunalités françaises.

D’ici vendredi, Intercommunalités de France tiendra sa 33ème Convention. Réunissant 2000 participants, cet évènement représente le 1er rassemblement d’élus en France organisé en dehors de Paris.

Composition du nouveau bureau

• Président : Sébastien Martin, Grand Chalon

• Président délégué : Sébastien Miossec, Quimperlé Communauté

• Première vice-présidente : Virginie Carolo-Lutrot, Caux Seine Agglo

• Trésorière : Catherine Louis, communauté de communes Forêts, Seine et Suzon

• Vice-président en charge de l'urbanisme : Mathieu Schlesinger, Orléans Métropole

• Vice-président en charge de l'habitat : Jérôme Baloge, Niort Agglo

• Vice-président en charge du logement social et de la rénovation urbaine : Christophe Ferrari, Grenoble Alpes Métropole

• Vice-président en charge des ressources humaines : Thomas Fromentin, Agglo Foix-Varilhes

• Vice-président en charge des institutions : Fabian Jordan, Mulhouse Alsace Agglomération

• Vice-président en charge des finances et de la fiscalité : Boris Ravignon, Ardenne Métropole

• Vice-président en charge du numérique : Jacques Oberti, Sicoval

• Vice-président en charge du développement économique et secrétaire national : Laurent Trogrlic, Bassin de Pompey

• Vice-président en charge de l'enseignement supérieur : David Margueritte, Agglo Cotentin

• Vice-président en charge de l’emploi et des compétences : Olivier Gacquerre, CA Béthune-Bruay, Artois Lys Romane

• Vice-président en charge du commerce : Gabriel Baulieu, Grand Besançon

• Vice-présidente en charge de la cohésion sociale : Anne Terlez, Seine-Eure Agglo

• Vice-président en charge de la santé : Jean-François Soto, CC Vallée de l’Hérault

• Vice-président en charge de la culture : Christophe Degruelle, Blois Agglopolys

• Vice-président en charge de la transition écologique et de l’économie circulaire : Jean Revereault, Grand Angoulême

• Vice-président en charge de l'eau : Régis Banquet, Carcassonne Agglo

• Vice-président en charge des mobilités : Antoine Chéreau, Terres de Montaigu



A propos de l’association Intercommunalités de France - Créée en 1989 pour promouvoir la coopération intercommunale en France, Intercommunalités de France représente les communautés et métropoles auprès des pouvoirs publics nationaux et les accompagne par la mise à disposition de l’expertise de son équipe technique. L’association fédère aujourd’hui un millier d’intercommunalités de toutes catégories juridiques. Plus d’informations sur : https://www.intercommunalites.fr