L’Usinerie ouvre ses portes ce vendredi 13 octobre

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le service animation du patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône et les membres de l'Usinerie vous proposent une visite inédite et à voix multiples de l'Usinerie. ATTENTION SUR RESERVATION

Inaugurée en novembre 2022, l’Usinerie prend place dans le plus ancien bâtiment industriel de Chalon-sur-Saône, un moulin à vapeur qui broya le grain de toute la région avant de devenir une huilerie, puis une sucrerie. Devenu monument historique, ce bâtiment a été magnifiquement restauré et a fait l’objet d’une extension contemporaine réalisée par l’agence Vurpas Architectes. Il abrite désormais l’Usinerie, pôle d’innovation et de digitalisation par l’industrie, regroupant les Arts et Métiers, le Cnam Bourgogne-Franche-Comté, l’Union des Industries et Métiers de la Métallurgie de Saône-et- Loire et l’Usinerie Partners.



Informations pratiques

Visites gratuites

Sur réservation uniquement au 03 85 93 15 98 (nombre de places limité)

A 16h, 17h30 et 19h

Rdv : parvis de l'Usinerie, (44 quai Saint-Cosme)