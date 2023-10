GOLF - Cent quatre participants à la coupe Espace Aubade Comptoir des Fers

Cette année encore, et malgré la présence de Dame Pluie qui s’était invitée en début de matinée, on a battu une nouvelle fois le record de participation de la saison avec 104 joueurs en lice sur le « dix-huit trous » chalonnais.

Outre une imposante délégation de Chalon, on notait la présence de golfeurs venus de Bourgogne-Franche-Comté, d’Auvergne-Rhône-Alpes, de Corse et de Paris-Ile-de-France, et plus précisément des Golfs d’Avoise, Dijon Bourgogne, Giga, La Commanderie, Lac d’Annecy, Mâcon La Salle, Méribel, et Val de Sorne. De quoi réjouir Jean-Christophe Pichot, l’organisateur numéro un de cette belle journée sportive, à nouveau bien occupé, puisqu’il a disputé également l’épreuve en compagnie de son ami Jean-Marc Baratcabal, finissant à une honorable sixième place. Pas étonnant quand on sait qu’il est classé 13,5.

Nouvelle victoire d’Alfredo Longobucco

Vainqueur en 2017 en duo avec Denis Pabiszak, Alfredo Longobucco, aujourd’hui licencié à Avoise, associé à Quentin Spyrojannopoulos, a récidivé en remportant un second succès dans cette épreuve, jouée en scramble à 2. Auteurs d’un score de - 2, Alfredo Longobucco et Quentin Spyrojannopoulos ont devancé de 2 coups la paire formée par deux espoirs de l’AS Golf, Amaury Lavollée et Esteban Castellon, encore une fois sur le podium. Ayant également réalisé le par mais départagée sur le retour, une autre formation de jeunes, composée de Sasha Platret et de Corentin Besse, a pris une excellente troisième place. Elle avait gagné le samedi précédent. Pour elle les semaines se suivent mais ne se ressemblent pas…

Les résultats

Brut : 1. Quentin Spyrojannopoulos (Chalon) - Alfredo Longobucco (Avoise) 38, 2. Amaury Lavollée (Chalon) - Esteban Castellon (Chalon) 36.

Net : 1. Roméo Burdillat (Bourgogne-Franche-Comté) - Martin Tokarski (Bourgogne-Franche-Comté) 47, 2. Maxime Raze-Franc (Chalon) - Lucas Denis (Chalon) 43, 3. David Piroux (Mâcon La Salle) - Rodolphe Epinat (Giga) 43, 4. André Parrad (Chalon) - Jacques Portheret (Chalon) 42, 5. Régis Routaboule (Chalon) - Alain Wavrant (Chalon) 41, 6. René Beaumont (Chalon) - Gilles Beaufay (Chalon) 41, 7. David Etienne (Avoise) - Olivier Mazière (Bourgogne-Franche-Comté) 41, 8. Olivier Nicolas (La Commanderie) - Christophe Poumerol (Mâcon La Salle) 40, 9. Thibault Bouyssou (Chalon) - Hélène Bouyssou (Chalon) 40, 10. Philippe Nollot (Chalon) -Fabrice Pelletrat (Bourgogne-Franche-Comté) 40, 11. Quentin Spyrojannopoulos (Chalon) - Alfredo Longobucco (Avoise) 40, 12. Jean-Marc Baratcabal (Chalon) - Jean-Christophe Pichot (Chalon) 40, 13. Alain Perrault (Chalon) - Frédéric Laugier (Chalon) 40, 14. Thomas Alamelama (Chalon) - Nolhan Taton (Lac d’Annecy) 40.

Gabriel-Henri THEULOT