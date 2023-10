Collège Aragon de Châtenoy le Royal, remise du Diplôme National du Brevet aux élèves de la promotion 2022/2023.

Les 54 anciens élèves des 2 classes de 3ème de la promotion 2022/2023 ont été conviés ce vendredi 6 octobre au collège Louis Aragon de Châtenoy pour y recevoir leur diplôme.

Une cérémonie qui s’est déroulée en présence de Vincent Bergeret et Françoise Vaillant les deux conseillers départementaux, des familles des élèves, des enseignants du collège…

Christina Oliveira principale du collège a rappelé les fondamentaux dans son discours : « Nous sommes réunis ce soir pour vous féliciter de votre réussite. Pourquoi une cérémonie républicaine ? Parce que le succès vous l’avez construit dans notre école de la république, avec vos camarades, vos professeurs, tous les adultes de l’établissement, avec vos parents. Le succès a bien été au rendez-vous cette année : 94% de réussite au Diplôme National du Brevet, 83% des lauréats ont obtenu ce diplôme avec mention. Nous avons également 3 élèves qui ont obtenu le Certificat de Fin d’études Générales (CFG). Nous sommes fiers de vous, vos parents peuvent l’être aussi… »

Madame la principale a précisé que leur réussite était aussi le travail des enseignants, des assistants d’éducation, de Madame Michaudet et des membres de la communauté éducative.

Dans son discours, elle a mis en avant les deux élèves Manel et Walyd représentants de classe, au CA du collège et 2 ans au conseil départemental. Les deux jeunes élèves avaient comme référent au collège Madame Michaudet et au département Madame Dauvergne. Ils ont fait une présentation de leur travail, durant toutes ces périodes, aussi bien au collège qu’aux instances du département.

Parmi les 54 élèves diplômés, Morgane, jeune élève en situation de handicap, a obtenu brillamment son "Certificat de Fin d’études Générales". Une jeune élève qui a une volonté de travail formidable. Malgré sa peur de ne pas réussir, elle va pouvoir continuer ses études, Christina Oliveira et Patricia Tartre en sont persuadées.

Julie (à gauche sur la photo, 1ère du Top 3), Juliane et Lenna ont eu toutes les trois la mention "Très bien" comme de nombreux autres élèves.

Les garçons des deux classes, eux aussi, sont fiers d’avoir décroché leur brevet.

A l’issue de la distribution des diplômes, un moment convivial, préparé par Madame Bouvier cheffe cuisinière, attendait toutes les personnes présentes dans le hall d’entrée du collège.

C.Cléaux