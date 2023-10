‘Môman’, à la folie, tendrement…

« Au théâtre, on joue » et au théâtre, mercredi 11 octobre, on s’est émerveillé devant le talent de Lucie Donet et Jean-Jacques Parquier.

« Au théâtre, on joue » à être qui on veut et au tout début de la représentation, la répartition des rôles par les comédiens eux-mêmes a quelque peu fait glousser le public - un public installé sur le plateau de l’Auditorium au plus près des deux personnages de cette charmante et attachante pièce de 35 mn.

Lucie Donet et Jean-Jacques Parquier, de la Cie Théâtre à cran, tous deux professeurs au Conservatoire du Grand Chalon ont embarqué les spectateurs dans un univers drôle et tendre qui nous a fait totalement oublier qui joue qui. C’est une pièce pour très petits (dès 3 ans), petits, grands, très grands et grand-parents mais c’est surtout une parenthèse enchantée pleine de jolies émotions qui a été donnée à voir, à écouter en plein après-midi (une représentation à 14h et la suivante à 16h).

C'est du bonheur, simplement ! Bravo !

SBR