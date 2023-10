«Marie-Line et son juge» en séance Ciné Relax au Mégarama Chalon

À l'affiche, «Marie-Line et son juge» avec Louane et Michel Blanc, un duo attachant dans un film émouvant, profond et drôle. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi 14 octobre à 14 heures, l'association Ciné-Relax Chalon-sur-Saône organise en partenariat avec Mégarama Chalon, pour sa 10ème année, une séance de cinéma ouverte à tous les enfants, adolescents ou adultes dont le handicap entraîne des comportements "atypiques". Cette séance mensuelle, adaptée et conviviale, est bien sûr ouverte à tous.

Elle permet à chacun, avec ou sans handicap, d'être accueilli et respecté tel qu'il est, de goûter au plaisir du cinéma, et découvrir un loisir culturel en confiance, en y prenant plaisir.

Dans la salle, accompagnants familiaux et bénévoles de l'association interviennent si besoin.

Cette séance mensuelle en version sourds et malentendants s'appuiera sur la projection de «Marie-Line et son juge» de Jean-Pierre Améris ou l'histoire d'une amitié inattendue qui se noue entre une jeune serveuse du Havre (Seine-Maritime) fraîchement licenciée, pleine d’énergie et volubile, qui s'en sort comme elle peut, avec peu d'argent et un père dépressif, avec un juge austère et bougon, durement marqué par le deuil.

Synopsis : Marie-Line, 20 ans, est une serveuse énergique et bruyante. Sa rencontre avec un juge bougon et déprimé qui l’engage comme chauffeur, va bouleverser sa vie.

Deux personnages au parcours cabossé, qui n'auraient jamais dû se croiser. Ils vont faire une sortie de route, dans un destin tout tracé.

Avec Louane Emera, Michel Blanc et Victor Belmondo.

Tarif : 6 euros pour tous.

Si vous prenez vos places par Internet, vérifiez que le tarif 6 euros pour tous soit appliqué.

A noter également que les personnes en fauteuil roulant doivent avertir de leur venue par mail (fumet.alain@wanadoo.fr) ou par téléphone au 03.85.46.00.96.

Prochaines séances Ciné Relax, les samedis 18 novembre et 9 décembre à 14 heures.

(Crédits photos : © Unifrance/Caroline Bottaro)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati