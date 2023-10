Bar à vins ‘Sur la Place’, venez déguster des planches de qualité et passer un bon moment de convivialité dans un cadre exceptionnel

Le clin d’œil info-chalon.com

Très fréquenté par les chalonnais et grands chalonnais, le Café-Bar à vins le « Café sur la Place », 12 place Saint Vincent à Chalon-sur-Saône est tenu depuis le 2 mai 2023 par François Raquillet, sa fille Alice Raquillet et Evelyne Demeule. Agréablement situé, cet établissement est le rendez-vous idéal pour des moments conviviaux et de détente.

Sur place, il vous sera proposé de la petite restauration telle que :

Planche de charcuterie italienne et fromage

Planche de Crottin de Chavignol et sa confiture de figue…

Vous pourrez également déguster de bons vins,

Et de savoureux cocktails

Le bar restaurant ‘sur la Place’ est ouvert du mardi au dimanche de 8 heures à 24 heures (fermé le lundi), tél 09 86 73 93 55.

J.P.B