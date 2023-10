LYCEE JEANNETTE GUYOT - Rendez-vous de rentrée et relance des partenariats avec les professionnels du secteur de la conduite routière.

Pour cette grande première au sein du lycée Jeannette Guyot de Chalon sur Saône, étaient présents de nombreux partenaires, des représentants du PMO (Peloton Motorisé de la Gendarmerie), des représentants des entreprises Locatrans Génélardais, Bernards Trucks, TPS Jusseau, TPS Alainé, TPS Cayon, TPS XPO, TPS Sobotram, TPS CTL, TPS Becker, TPS Brevet, TPS Joly, TPS Trans-Services, TPS Prudent et enfin l'entreprise Profil Plus.

M. LOUSSEREAUX, enseignant en conduite routière et coordinateur du partenariat, complété par M. DELACROIX, proviseur du lycée, a commencé par présenter les résultats aux examens 2023 pour les CAP Conducteur Routier Marchandises et les BAC PRO Conducteur Transport Routier de Marchandises avec le constat à nouveau, d'une bonne réussite générale aux examens.



Il aura été question aussi d'aborder les quelques réformes en cette rentrée scolaire ayant un impact sur ces filières puis a rappelé un certain nombres de projets réalisés en 2022-2023 tels que:



- La mise en place du parrainage de deux classes de BAC PRO TRM par des entreprises partenaires avec une ouverture sur d'autres parrainages possibles pour l'année en cours,

- La participation au Salon Logistic Expo qui a eu lieu au Parc des Expos,

- La visite du marché de Rungis avec conduite de nuit pour nos élèves,

- Une formation sécurité au tunnel du Mont Blanc,

- Des opérations de conduite diverses pour placer les élèves en condition d'activités réelles, et bien d'autres projets...



Côté perspective, l'établissement chalonnais n'en manque pas avec la reconduction d'opération de transports,la visite du Salon du camion à Lyon en novembre, les épreuves de Grand Prix Camion: Le Castellet 2024 et 24h du Mans 2024 (projets coordonnés par M. MARTIN, enseignant en conduite routière), les visites d'entreprises, les formations diverses en partenariat avec, entre autre, Bernard Trucks Bourgogne, le centre APTH de St-Eusèbe et Mercedes-Benz VI et bien sûr la reconduction de visites effectuées les années précédentes.

La soirée s'est conclue par un apéritif offert par le lycée en présence d'élèves des filières concernées, internes et volontaires pour assurer le service.