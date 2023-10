Attaque terroriste à Arras : Les élus locaux solidaires

La Première ministre, qui devait conclure ce congrès qui s'est tenu entre les 11 et 13 octobre à Orléans, a annulé sa visite pour répondre à cette situation dramatique. Sébastien Martin, président de l'association, au nom de l'ensemble des élus présents, a exprimé leur solidarité avec les victimes et leurs familles, la communauté enseignante et les habitants

Sébastien Martin s'est adressé à l'ensemble des élus et cadres d'intercommunalités présents à la convention pour rappeler rimperait d'union nationale indispensable pour surmonter epreuve que traverse le pavs.

Au nom de l'ensemble des présidentes et présidents d'intercommunalités, Sébastien Martin a rappelé que la République repose sur «les principes intangibles, inamovibles de laïcité, d'ouverture mais en même temps de fermeté, d'autorité et de liberté ».

Dans ce moment solennel, le président de l'association, s'adressant aux élus, a déclaré : « vous serez encore plus ufiles demain, qu'hier et qu'aujourd'hui. Nos concitoyens auront encore plus besoin de votre sens de l'écoute, de votre sens de l'apaisement, d'être les élus de proximité qu'ils connaissent et qu'ils reconnaissent, qui sont capable de prendre leur peine comme ils sont capables d'accompagner leur projet, leur détermination à faire en sorte que nous vivions bien dans nos villes, nos villages, nos intercommunalites. »

Dans un contexte national et international tendu, Intercommunalités de France appelle à l'unite du pays.